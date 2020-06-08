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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ موضحًا أنه تَسَلّم 370 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأشار المركز في بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ مبينًا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات وتعافي 53 شخصًا من الفيروس.ليبيا فيروس كورونا الجديد
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-08
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ موضحًا أنه تَسَلّم 370 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأشار المركز في بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ مبينًا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات وتعافي 53 شخصًا من الفيروس.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:26 AM
ارتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 270 إصابة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ موضحًا أنه تَسَلّم 370 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأشار المركز في بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ مبينًا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات وتعافي 53 شخصًا من الفيروس.
، ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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