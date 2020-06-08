شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»‏: استمرار نشاط رياح البوارح على الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن استمرار نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين أن يستمر نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة والجافة على المنطقة الشرقية ومعظم حوض الخليج العربي، وقد تثير الغبار في فترة النهار " .

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وأضاف المسند: " ‏اليوم الاثنين متوقع أن تستمر تشكلات السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة وقد تمتد حتى الطائف، ومتوقع أن تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من مناطق مكة، المدينة، حائل، الرياض، القصيم والتي قد يتشكل منها خلايا صغيرة ممطرة " .