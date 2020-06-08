شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، سقوط أمطار متفاوتة ووجود رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء - ان شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة " .

وأضاف الحصيني أنها تشمل: " الباحة وعسير وجازان وقد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وسلطنة عمان واليمن تسبق برياح مثيرة للأتربة"؛ فيما كشف عن مؤشر لوني لتوقعات الأمطار 1441/10/16هـ.