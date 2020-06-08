شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مسجد بالخبر بسبب مخالطة الإمام لمصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أغلقت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخبر، مسجد بأحد أحياء المحافظة بسبب الإشتباه بمخالطة الإمام لمصابة بفيروس " كورونا " .
وقال مدير الإدارة، يحيى العنزي، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم إيقاف عمل الإمام والمؤذن احترازيًا لحين التأكد من سلامتهما، بالإضافة لتعقيم المسجد بالكامل ثم تهويته وغسل السجاد.
وتابع بأنه سيتم فتح المسجد في أقرب وقت بعد تهويته، وتوكيل إمام ومؤذن آخرين، لحين التأكد من سلامة الإمام والمؤذن.
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