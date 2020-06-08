شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مسجد بالخبر بسبب مخالطة الإمام لمصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أغلقت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخبر، مسجد بأحد أحياء المحافظة بسبب الإشتباه بمخالطة الإمام لمصابة بفيروس " كورونا " .

وقال مدير الإدارة، يحيى العنزي، أن الإدارة ‏اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم إيقاف عمل الإمام ‏والمؤذن احترازيًا لحين التأكد من سلامتهما، بالإضافة‎ ‎لتعقيم ‏المسجد بالكامل ثم تهويته وغسل السجاد‎.‎

وتابع بأنه سيتم فتح المسجد في أقرب وقت بعد تهويته، ‏وتوكيل إمام ومؤذن آخرين، لحين التأكد من سلامة الإمام والمؤذن.