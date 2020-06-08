شكرا لمتابعة خبر عن انعقاد مقابلات شخصية لمرشحي القيادة المدرسية بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، أمس لجنة المقابلات الشخصية لمرشحي القيادة المدرسية " بنين، بنات " والذي بلغ عددهم 48 متقدما ومتقدمة.

وأكد " الجوني" على أهمية دور قائد وقائدة المدرسة في الميدان التربوي لإحداث نقلة نوعية في المسيرة التعليمية ومواكبة التطورات والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التعليم في المملكة ، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العمل القيادي بكوادر مؤهلة تصنع الفرق

من جهته بين أمين لجنة القيادات المدرسية فائز الشهري أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر وجرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات، لتنفيذ إجراءات الترشح للقيادة المدرسية وفقا للضوابط المخصصة لذلك.