الحصيني: هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة خلال ساعات

مسبوقة برياح متربة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة بمناطق عدة بالمملكة، اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء.
وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
وأضاف الحصيني أن الأمطار قد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وسلطنة عمان واليمن.
وأشار الباحث في الطقس إلى أن هطول الحالة المطرية يكون مسبوقًا بهبوب رياح مثيرة للأتربة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم.
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.
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