أخبار السعودية في 24 ساعة.. توضيح بشأن الرحلات الدولية.. وأكثر من 70 ألف متعافٍ من كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الأحد، حيث قام وزير الداخلية بافتتاح وتدشين تطبيق «ميدان» الذي تم تطويره بالشراكة التقنية بين الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فيما استعرض وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، منهجية عمليات المراجعة والتطوير المستمر للمناهج الدراسية وسلامة المصادر العلمية، وإلى التفاصيل:

منصة أمنية موحدة للأعمال الميدانية.. وزير الداخلية يدشن تطبيق «ميدان»

قام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأحد، من مكتبه في الوزارة، عبر الاتصال المرئي، بتدشين تطبيق «ميدان» الذي تم تطويره بالشراكة التقنية بين الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز المعلومات الوطني.

«آل الشيخ» يترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج

استعرض وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خلال الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج، بمشاركة الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، منهجية عمليات المراجعة والتطوير المستمر للمناهج الدراسية وسلامة المصادر العلمية، بما يعزز من الهوية الوطنية السعودية المتحلية بالوسطية والاعتدال، وتمكين الطلاب والطالبات من التكيّف والتفاعل الاجتماعي، والتعايش مع الثقافات الأخرى، إلى جانب ربطهم بهوية بلادهم وتاريخها العريق.

تعرف على نورة الحقباني المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الأحد، عن قراره تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة، وشغلت نورة الحقباني العديد من المناصب في المجتمع؛ وذلك فضلًا عن عملها الصحفي، من أهمها أنها شغلت منصب عضوية المجلس الإداري لمؤسسة المرأة العربية في المملكة العربية السعودية، وهي أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب بالإضافة إلى أعمالها المرتبطة بالهيئات المؤسسية ذاتها.

جامعة الأميرة نورة تشارك في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» للتنمية المستدامة

شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعدة تصنيفات دولية ومنها التصنيف العالمي (THE- University Impact Ranking)، الذي أطلقته مؤخرًا مؤسسة التايمز البريطانية، لتقييم الجامعات وقياس تأثيرها على المجتمع بناءً على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (SDGs Sustainability) (Development Goals) التي تمثل خطة وإطارًا نحو تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية، سعيًا من الجامعة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة2030 بأن تكون5 جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل200 جامعة في العالم.

الصحة: عدد متعافي «كورونا» تجاوز 72 ألف حالة.. و25036 فحصًا مخبريًا جديدًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3045 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة101914 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا28385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها1564 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى72817 حالة.

بسعة500 سرير.. «صحة جدة» تدشن مستشفى ميدانيًا لاستقبال حالات «كورونا» البسيطة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، الأحد، عن بدء التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، الذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

«مطارات الرياض» تنفي استئناف الرحلات الدولية

أكدت شركة مطارات الرياض أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة، مرتبط بما تقرره الجهات المختصة، نافيةً ما أُشيع عن استئناف الرحلات الدولية من الرياض وإليها بدءًا من غد الاثنين، مشيرة إلى أن الخطاب المتداول بشأن استئناف الرحلات الجوية الدولية يخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات المرتبطة بمبادرتي «إعادة المواطنين من الخارج» و «عودة المقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم».

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النيابة العامة تباشر التحقيق مع مقيمَين حوَّلا أموالًا بطرق غير مشروعة إلى جهات مجهولة

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات الدائرة المختصة تكشَّف لها قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة، بممارسة أعمال غير نظامية متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جهات مجهولة.

إغلاق سوق «باب مكة» بجدة.. تحسبًا لانتشار «كورونا» بين المترددين

أغلقت أمانة جدة سوق «باب مكة»، اليوم الأحد، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المترددين على السوق.

مركز «صحة 937» يستقبل أكثر من2.5 مليون اتصال خلال مايو

‏أوضحت وزارة الصحة أن مركز937 استقبل خلال شهر مايو الماضي2575939 اتصالًا، شملت9618961 اتصالًا للاستفسارات العامة و72232 اتصالًا لحجز المواعيد، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا295020 اتصالًا، كما بلغ عدد البلاغات45176 بلاغًا وبلغ عدد الاستشارات الطبية702535 استشارةً.

شاهد.. تفاصيل الإطاحة بمرتكبي11 جريمة شغلت الرأي العام

تمكَّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في ارتكاب مجموعة جرائم كانت محل اهتمام المواطن السعودي على مدار الأيام القليلة الماضية.

طقس الاثنين.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 6 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية اليوم الاثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم.

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