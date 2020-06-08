بالفيديو.. «تقويم التعليم» توجه تنبيهات احترازية للطلبة أثناء أداء الاختبار بالمقرات

وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدة تنبيهات للطلبة الذين يؤدون الاختبار التحصيلي في المقرات، حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الحضور إلى المقر وبعد الانتهاء من الاختبار.

ونشرت الهيئة فيديو -عبر حسابها بتويتر- بينت من خلاله ضرورة الانتظار في السيارة حرصًا على التباعد الاجتماعي، وعندما يحين موعد الاختبار يتوجه الطالب إلى بوابة الدخول الرئيسية مع الحرص على ارتداء الكمامة، وعليه الوقوف على العلامات المثبتة على الأرض.

وسيقوم الموظف المختص بفحص الحرارة وتوجيه الطالب بتعقيم يديه، ثم يقوم موظف آخر بالتأكد من مطابقة بيانات التسجيل مع الهوية الوطنية، ثم يقوم الطالب بأخذ كيس بلاستيكي لوضع أغراضه الشخصية فيه، مع ضرورة إغلاق الهاتف المحمول.

وداخل قاعة الاختبار سيقوم المشرف بتوجيه الطالب إلى مكانه مع إتباع قواعد التباعد الاجتماعي وترك مقعد فارغ بين كل مختبرين.

عند الانتهاء من الاختبار يرفع الطالب يده لإشعار المراقب، لكي يسمح مشرف القاعة للطالب بالخروج، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتوجه مباشرة إلى السيارة.

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يُذكر أنه يبدأ اليوم الإثنين، الاختبار التحصيلي عن بُعد، بالمنزل وفي المقرات المخصصة لذلك.

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