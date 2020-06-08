العثور على مواطن مفقود بمنطقة نائية في القصيم

عثرت الجهات الأمنية، على مواطن يعاني اعتلالات نفسية، صباح اليوم الاثنين، بعد أن رصدت تواجده في منطقة نائية بالقصيم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا، صباح اليوم الأحد، عن تغيب شخصٍ يعاني اعتلالات نفسية، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي -بفضل من الله- عن رصد تواجده في منطقة نائية، وعند مباشرة رجال الأمن في التعامل معه حاول الهرب بالتهجم عليهم بالحجارة، مما اقتضى التعامل معه بما ينسجم وحالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق أذى بنفسه.