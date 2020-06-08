إصابة شخصين في حادث مروري بطريق «جدة- مكة»

عبرا من مكانٍ غير مخصص للمشاة..
أصيب شخصان- اليوم الإثنين- في حادث مروري بطريق (جدة- مكة)؛ أثناء عبورهما من غير الطريق المخصص للمشاة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وذكر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، عبر «تويتر»، أن الشخصين عبرا طريقًا غير مخصصٍ للمشاة، ما تسبب في وقوع الحادث.
وأشار، إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
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