«توكلنا»: تذكرة السفر تعتبر تصريحًا بالخروج لمدة 3 ساعات

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن تذكرة السفر الإلكترونية تعد تصريحًا بالخروج.

وذكر التطبيق -عبر حسابه بتويتر- أن التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحًا لمدة 3 ساعات.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين بأن أخاه لديه تأشيرة خروج نهائي ومعه التذكرة، ويجب عليه التواجد في المطار الساعة الخامسة فجرًا، فهل من الضروري أخذ تصريح أيضًا أو لا يلزمه؟

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من جهة أخرى، أوضح التطبيق أنه يمكن المشي أو استخدام الدراجة خلال الفترة الممنوحة لتصريح المشي الرياضي، وذكر ردًا على سؤال أحد المواطنين: أنه إذا كان لديك تصريح خروج، يمكنك المشي أو استخدام الدراجة، مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

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