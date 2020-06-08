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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.
وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
ووفق "روسيا اليوم"، في وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.
وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، السبت الماضي، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يومياً) لشهر إضافي.النفط أسعار النفط
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 09:56 AM
جاء بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.
وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
ووفق "روسيا اليوم"، في وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.
وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، السبت الماضي، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يومياً) لشهر إضافي.
، للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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