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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.تبوك حالة الطقس
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 09:34 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 3 محافظات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
، رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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