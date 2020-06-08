، على مدار الساعة.. تعرَّف على 9 مراكز للكشف عن حالات "كورونا" بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بالمنطقة يصل 1243 وعيادات "تطمن" مخصصة للأعراض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، عن عيادات "تطمن" المخصصة لكل مَن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المسبّب لمرض "كوفيد-١٩"، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وقالت إن المراكز المخصصة، هي: مركز صحي الخشابية، ومخطط خمسة، وصبيا، وخبت الخارش، وأبو عريش الجنوبي، والمطعن، وضمد الجنوبي، والعيدابي، ومركز صحي الأحد.

وكانت منطقة جازان قد سجّلت، أمس، 59 حالة إصابة وبلغ الإجمالي 1243 حالة إصابة بالفيروس، وبلغت حالات التعافي 961، وبلغ إجمالي الوفيات 6 وإجمالي الحالات النشطة 276 حالة.فيروس كورونا الجديد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان