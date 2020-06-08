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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.
وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرًّا عند 273 حالة؛ حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:23 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةكوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.
وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرًّا عند 273 حالة؛ حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.
، كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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