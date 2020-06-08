، ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 270 إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ موضحًا أنه تَسَلّم 370 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار المركز في بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ مبينًا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات وتعافي 53 شخصًا من الفيروس.ليبيا فيروس كورونا الجديد