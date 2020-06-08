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ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 270 إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس المستجد في ليبيا؛ موضحًا أنه تَسَلّم 370 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار المركز في بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ مبينًا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات وتعافي 53 شخصًا من الفيروس.ليبيا فيروس كورونا الجديد

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:26 AM

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ارتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 270 إصابة

ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ موضحًا أنه تَسَلّم 370 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار المركز في بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ مبينًا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات وتعافي 53 شخصًا من الفيروس.

الكلمات المفتاحية

، ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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