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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.
وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:22 AM
يرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفًا والوفيات 13699 حالةالمكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.
وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
، المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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