محمد بن مسعود - الدمام - لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة أعلنت بنغلاديش عن تسجيل 42 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة. وأفادت وزارة الخدمات الصحية في بيان، بتسجيل ألفين و743 إصابة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و769 حالة. وسجلت البلاد حتى اليوم 13.903 حالات شفاء.فيروس كورونا الجديد 08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:21 AM Advertisements لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا أعلنت بنغلاديش عن تسجيل 42 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة. وأفادت وزارة الخدمات الصحية في بيان، بتسجيل ألفين و743 إصابة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و769 حالة. وسجلت البلاد حتى اليوم 13.903 حالات شفاء. الكلمات المفتاحية ، بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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