شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الإعلامي عبدالعزيز النهاري بعد أيام من رثاءه لزميله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توفى الإعلامي عبدالعزيز محمد النهاري، اليوم الأثنين، بعد أيام من رثاءه لزميله الإعلامي بدر كريم.
وكان آخر ما غرد به النهاري رحمه الله، تغريدة رثى فيها بدر كريم قائلا: " رحم الله الدكتور بدر الأخ والصديق الذي نذر نفسه لخدمة غيره في كل مكان وزمان ..بدر يظل علما رغم رحيله عن دنيانا الفانية .. بدر الحبيب باق بيننا وفي قلوبنا .. رحمه الله وجعل الجنة مثواه " .
وشغل النهاري عدة مناصب، حيث كان عضوا بهيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، وعمل كرئيس تحرير بصحيفتي البلاد وعكاظ، إضافة إلى عمله بوكالة الأنباء السعودية وصحيفتي المدينة والجزيرة.
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