شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مداهمة مستودع يحتجز الكمامات لإعادة بيعها في السوق السوداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعد كمين محكم تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من مداهمة مستودع يخزّن كمامات ويبيعها بطرق غير نظامية في السوق السوداء. بعد كمين محكم تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من مداهمة مستودع يخزّن كمامات ويبيعها بطرق غير نظامية في السوق السوداء. وتبين أن المستودع يحتجز مليون و900 ألف كمامة تمهيدًا لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة. وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مداهمة مستودع يحتجز الكمامات لإعادة بيعها في السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.