شكرا لمتابعة خبر عن مواطن تغيب عن منزله يحاول الهرب بعد العثور عليه في منطقة نائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، صباح أمس الأحد، عن تغيب مواطن يعاني من اعتلالات نفسية. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، صباح أمس الأحد، عن تغيب مواطن يعاني من اعتلالات نفسية. وأسفرت إجراءات البحث والتقصي عن رصد تواجد المواطن في العقد الثالث من العمر، في منطقة نائية. وعند مباشرة رجال الأمن في التعامل معه حاول الهرب بالتهجم عليهم بالحجارة، مما اقتضى التعامل معه بما ينسجم مع حالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق أذى بنفسه.

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