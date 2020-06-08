شكرا لمتابعة خبر عن " قُتل غدرًا على يد طباخه " تفاصيل وفاة الشيخ مسفر بن ناصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):كشف مدونون ينتمون لقبيلة الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني، الذي لقي حتفه أمس الأحد، تفاصيلا جديدة حول وفاته.
وقال حامد بن حمري -رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية- إن سبب الواقعة هو السرقة، إذ قُتل غدرا في منزله بمحافظة الحرجة، بعدما تسلم من أحد البنوك مبلغاً مالياً يبدو أنه كبير.
وأشار إلى أنه قتل على يد طباخه اليمني بمساعدة آخر له لسرقة ذلك المبلغ.
ولم يصدر بيان رسمي من شرطة منطقة عسير حول تفاصيل الجريمة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر " قُتل غدرًا على يد طباخه " تفاصيل وفاة الشيخ مسفر بن ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.