شكرا لمتابعة خبر عن " قُتل غدرًا على يد طباخه " تفاصيل وفاة الشيخ مسفر بن ناصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف مدونون ينتمون لقبيلة الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني، الذي لقي حتفه أمس الأحد، تفاصيلا جديدة حول وفاته.

وقال حامد بن حمري -رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية- إن سبب الواقعة هو السرقة، إذ قُتل غدرا في منزله بمحافظة الحرجة، بعدما تسلم من أحد البنوك مبلغاً مالياً يبدو أنه كبير.

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وأشار إلى أنه قتل على يد طباخه اليمني بمساعدة آخر له لسرقة ذلك المبلغ.

ولم يصدر بيان رسمي من شرطة منطقة عسير حول تفاصيل الجريمة حتى الآن.