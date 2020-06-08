شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الإطاحة بشاب تباهى بكسر منع التجول وتهكم على رجال الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الجهات الأمنية بالرياض، من الإطاحة بشخص ظهر في مقطع فيديو، متباهيًا بكسر منع التجول. تمكنت الجهات الأمنية بالرياض، من الإطاحة بشخص ظهر في مقطع فيديو، متباهيًا بكسر منع التجول. وكان الشاب قد قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم، متهكماً عليهم. وتم تحويل الشاب إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

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