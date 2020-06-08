إغلاق مشفى خاص وعزل 31 موظفا بالشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مستشفى خاص بعد ظهور إصابات بفيروس أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مستشفى خاص بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا داخله. وجرى عزل 31 حالة اشتباه بالفيروس بين موظفي المستشفى، كما تم إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ باستثناء الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية للحالات المنومة فقط. يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت تسجيل 3045 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 55%منها تعود لسعوديين و45% لغير سعوديين.

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