شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز وشيخ قبائل الرولة الأمير النوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): جمعت صورة نادرة بين المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وشيخ قبائل الرولة الأمير النوري بن هزاع الشعلان رحمهما الله. جمعت صورة نادرة بين المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وشيخ قبائل الرولة الأمير النوري بن هزاع الشعلان رحمهما الله. وتفاعل المواطنون عبر "تويتر" مع الصورة؛ حيث عكست علاقة الترابط والود بين الملك والأمير النوري. وذكر الغردون قول الشيخ علي الطنطاوي عن الأمير النوري؛ حيث قال: "بنى النوري في طرف دمشق داراً واسعة له ومسجدًا ومنازل، وسمي ذلك حي الشعلان، ولما توسعت دمشق صار في وسطها، ولطالما خطبت في مسجده ورأيته وسلمت عليه، وكان داهية مهيبا".

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