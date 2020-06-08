شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ولي العهد يُخرس فيصل القاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أخرس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أعداء الوطن الذين يمتهنون مهنة الاستهزاء بأي خطوة تقوم بها المملكة.

وأعاد نشطاء تداولة تغريدة للسوري فيصل القاسم أحد إعلاميي قناة الجزيرة القطرية، والتي كان قد كتبها في 20 أبريل الماضي قائلًا: " شايفين قديش عبقري محمد بن سلمان ؟.

ويبدو أن فيصل القاسم حذف التغريدة، بعد ثبوت عبقرية ولي العهد بالفعل، وأصبحت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن الإدارة الذكية للمملكة لأزمة النفط العالمية.

وفي 20 أبريل الماضي، تلقى النفط الأمريكي ضربة موجعة، بعدما هبط سعر البرميل إلى 37 دولارا تحت الصفر، أي أن المنتجين اضطروا إلى الدفع من جيوبهم حتى يجدوا من يخلصهم من "الذهب الأسود" الذي صار في حالة كساد وانصرف عنه المشترون.

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وقبل يومين، أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن السعودية هي من ساعدته في تخطي هذه الأزمة، فيما علقت وكالة بلومبيرج للأنباء على الأمر قائلة إن المملكة وضعت قانون سوق النفط العالمي.

وقفزت أسعار البترول بأكثر من 19% خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 42 دولارا لبرميل حام برنت القياسى العالمى وبحوالى 10.7% لتصل إلى 39.6 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي برغم تفاقم العدوى من فيروس كورونا فى العالم.