شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فيلم وثائقي يوضح جزءً من عمل منظومة الجمارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو إطلاق الفيلم الوثائقي الأول من سلسلة كواليس الجمارك، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين في المملكة.

ويأتي ذلك تقديرًا وامتنانًا لأبطال الجمارك، كما ظهر في المقطع جهود عظيمة لأبطال الجمارك وعيون ساهرة لحماية وطننا الغالي وممتلكاته ممن يخالفون أنظمة المملكة.

وعرض في المقطع عمل وثائقي يوضح جزء من عمل منظومة الجمارك، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" شكرًا أبطال الجمارك ".