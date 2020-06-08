شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» : الإعفاء لا يشمل العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مديرية الجوازات أن الإعفاء لا يشمل العمالة المنزلية، ويأتي ذلك ردا على استفسار أحد متابعيها على موقع تويتر.

وقال المغرد في سؤاله:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. انا معي سائق خاص والإقامة تنتهي في 17/10/1441 هل الإعفاء يشمله! ".

وأوضحت الجوازات:" أهلا بك، الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ".