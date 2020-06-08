شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» : الإعفاء لا يشمل العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت مديرية الجوازات أن الإعفاء لا يشمل العمالة المنزلية، ويأتي ذلك ردا على استفسار أحد متابعيها على موقع تويتر.
وقال المغرد في سؤاله:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. انا معي سائق خاص والإقامة تنتهي في 17/10/1441 هل الإعفاء يشمله! ".
وأوضحت الجوازات:" أهلا بك، الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ".
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