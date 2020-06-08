النمر يحذر من معلومة خاطئة بشأن زيت السمسم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من معلومة خاطئة بشأن القدرة العجيبة لزيت السمسم في مكافحة حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من معلومة خاطئة بشأن القدرة العجيبة لزيت السمسم في مكافحة كورونا وجاء ذلك في تغريدة للنمر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ". وكانت ترددت أنباء حول القدرة العجيبة لزيت السمسم في مكافحة فيروس كورونا فهو مفید في القضاء على الفيروس بشكل نهائي. وحول طريقة الإستعمال: ثلاث ملاعق زيت السمسم مع الفلفل الأسود وأربع قرون من الفلفل الحار الأحمر تطحن جيدا حتى تمتزج المادة مع بعضها وتدهن (على الرجلين).

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