شاهد.. برقية تاريخية تُفيد بسقوط الملك سعود عن فرسه وإصابة ذراعه الأيسر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة تاريخية، برقية من وزارة الخارجية عام 1939/1358، تفيد بسقوط الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد عن فرسه بعد إصطدامها بفرس أخرى وإصابة ذراعه الأيسر وتلقيه الاسعافات الطبية وتبشر بأن صحته جيدة. وثّقت صورة تاريخية، برقية من وزارة الخارجية عام 1939/1358، تفيد بسقوط الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد عن فرسه بعد إصطدامها بفرس أخرى وإصابة ذراعه الأيسر وتلقيه الاسعافات الطبية وتبشر بأن صحته جيدة.

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