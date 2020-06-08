شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. همجية وتكدس من العمالة داخل سوق باب مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أثار فيديو تم رصده من سوق مكة غضب المواطنين بشكل كبير؛ بعد أن رصد تكدس العمالة فيه.

وأظهر الفيديو تجمع أعداد كبيرة من العمالة داخل سوق باب مكة في جدة دون مراعاة للإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الجهات المختصة اتخذت إجراءاتها على الفور وأغلقت السوق؛ إلا أن التصرفات التي أبرزها الفيديو اثارت الاستياء.