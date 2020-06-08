شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. همجية وتكدس من العمالة داخل سوق باب مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أثار فيديو تم رصده من سوق مكة غضب المواطنين بشكل كبير؛ بعد أن رصد تكدس العمالة فيه.
وأظهر الفيديو تجمع أعداد كبيرة من العمالة داخل سوق باب مكة في جدة دون مراعاة للإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي.
وكانت الجهات المختصة اتخذت إجراءاتها على الفور وأغلقت السوق؛ إلا أن التصرفات التي أبرزها الفيديو اثارت الاستياء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. همجية وتكدس من العمالة داخل سوق باب مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.