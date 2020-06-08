شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..«المنيع» يحسم الجدل بشأن أضحية المرأة عن نفسها ووالديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن أضحية المرأة عن نفسها ووالديها جائز شرعا.

وأضاف المنيع خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" يجوز للمرأة أن تضحي عن نفسها ووالديها إن كان سيضحي فلا بأس أن تشركهم معها "، لافتا إلى أن لحم الأضحية يأكله الفقراء وأصدقائها.

وعلى نحو آخر، تحدث المنيع عن كيفية إجراء المسلم عقد النكاح في البلاد الأجنبية، قائلا:" يعقد النكاح في مراكز إسلامية شرعية بالدول الأجنبية ".

وأبان المنيع أن الزواج يحتاج لتوثيق بالجهات والمحاكم الرسمية الإسلامية، لافتا إلى أن التواقيع مجرد توثيق إسلامي للعقد.