شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):انتقل الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، إلى رحمة الله اليوم الأحد.
وأكد ملتقى قبائل شريف قحطان، على وفاة الشيخ مسفر ناصر بن وقيان السنحاني بمحافظة الحرجة، و سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة.
ودشن رواد "تويتر" وسم " وفاة الشيخ مسفر بن وقيان "، للتعبير عن حزنهم لرحيله، سائلين الله "تعالى" أن يغفر له ويدخله فسيح جناته.
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