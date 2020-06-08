شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

انتقل الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، إلى رحمة الله اليوم الأحد.

وأكد ملتقى قبائل شريف قحطان، على وفاة الشيخ مسفر ناصر بن وقيان السنحاني بمحافظة الحرجة، و سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة.

ودشن رواد "تويتر" وسم " وفاة الشيخ مسفر بن وقيان "، للتعبير عن حزنهم لرحيله، سائلين الله "تعالى" أن يغفر له ويدخله فسيح جناته.