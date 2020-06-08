شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظات تطبيق رجال الأمن لمخالفة عدم ارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّق مقطع فيديو، لحظات قيام الجهات الأمنية بتطبيق مخالفات عدم ارتداء الكمامة في مواقع التجمعات والاماكن العامة. وثّق مقطع فيديو، لحظات قيام الجهات الأمنية بتطبيق مخالفات عدم ارتداء الكمامة في مواقع التجمعات والاماكن العامة. وأوضح المقطع، ضبط مخالفة لائحة الحد من التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية للبعض. وكانت وزارة الداخلية قد حددت فرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.

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