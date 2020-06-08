شكرا لمتابعة خبر عن محامي المعتقل خالد الدوسري يؤكد إصابته بمرض يُسقط التُهم الموجهة إليه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المحامي سعود بن قويد عضو هيئة المحامين إن محاكمة خالد الدوسري كانت غير عادلة، فيها الكثير من التجاوزات القانونية والإنسانية.

وأشار قويد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ياهلا ":" القاضي الذي كان عرض عليه خالد كان يلقي دروسا عنصرية في الكنيسة ضد الإسلام والمسلمين ".

Advertisements

وأوضح قويد أن الشرطة الأمريكية تسببت في تدهور حالة خالد الصحية، مبينا أنه تم إثبات الحالة الطبية للمحكوم السعودي بأمريكا خالد الدوسري بانفصام الشخصية، وهي الحالة التي لا يعاقب فيها الجاني على أي عمل يعمله.

وكان سعود بن قويد نشر تسجيل صوتي لمكالمة بينه وبين الشاب المعتقل في سجون أمريكا خالد الدوسري، قائلا:" كما وعدناكم بنشر المكالمة التليفونية التي تمت مع السجين بأمريكا خالد الدوسري وذلك لتقييم حالته ومدي قدرته علي الأستيعاب و الأدراك ويتضح من خلال المقطع تردي حالته الصحية وقد تم أخذ الأذن من عائلته لحساسية بعض العبارات ونعتذر عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية ".

اقرأ أيضا: