شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 13 منشأة مُخالفة بسوق السمك في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن إغلاق 13 منشأة مُخالفة بسوق السمك في سوق الخضار المركزي.
وأوضحت أن الإغلاق يأتي بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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