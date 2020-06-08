إغلاق 13 منشأة مُخالفة بسوق السمك في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن إغلاق 13 منشأة مُخالفة بسوق السمك في سوق الخضار المركزي. أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن إغلاق 13 منشأة مُخالفة بسوق السمك في سوق الخضار المركزي. وأوضحت أن الإغلاق يأتي بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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