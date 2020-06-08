شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر لأحد مرضى ضعف الانتصاب : " لا يسمح لك بالفياجرا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، ان استخدام الفياجرا لمريض القلب والسكر الذي يُعاني من ضعف الانتصاب لا يُسمح به.

جاء ذلك ردًا على سؤال " أعاني من ضعف الانتصاب وأنا مريض قلب وسكر، منذ 5 سنوات عملت قسطرة قلبية، هناك أي مشكلة إذا استخدمت حبوب الفياجرا، مع العلم بأني استخدم علاج أيزوبايد " .

ورد خالد النمر، قائلًا: " لا يسمح لك باستخدام الفياجرا وأخواتها، ولكن هناك بدائل أخرى مناسبة لحالتك فناقشها مع طبيب المسالك " .