شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر لأحد مرضى ضعف الانتصاب : " لا يسمح لك بالفياجرا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، ان استخدام الفياجرا لمريض القلب والسكر الذي يُعاني من ضعف الانتصاب لا يُسمح به.
جاء ذلك ردًا على سؤال " أعاني من ضعف الانتصاب وأنا مريض قلب وسكر، منذ 5 سنوات عملت قسطرة قلبية، هناك أي مشكلة إذا استخدمت حبوب الفياجرا، مع العلم بأني استخدم علاج أيزوبايد " .
ورد خالد النمر، قائلًا: " لا يسمح لك باستخدام الفياجرا وأخواتها، ولكن هناك بدائل أخرى مناسبة لحالتك فناقشها مع طبيب المسالك " .
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