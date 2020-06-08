شكرا لمتابعة خبر عن 6 خطوات لإصدار سند قبض للمستأجر عبر«إيجار» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): نشرت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان خطوات إصدار سند قبض للمستأجرين لدى المؤجر. نشرت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان خطوات إصدار سند قبض للمستأجرين لدى المؤجر. وقالت "إيجار" عبر حسابها على "تويتر": لكل مؤجر يرغب بإصدار سند قبض للمستأجرين عنده، وثّق عقودك السكنية والتجارية في شبكة إيجار واتبع الخطوات التالية". وجاءت الخطوات كالتالي:" سجل دخولك في الشبكة، اذهب إلى صفحة عمليات عقود إيجار، ابحث عن العقد واختر أيقونة العمليات، اختر إنشاء سندات قبض للمستأجر، حدد الفاتورة وادخل القيمة المدفوعة وحدد طريقة الدفع واضغط على زر اختر الفواتير". وتمثلت الخطوة الأخيرة في إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لإصدار السند.

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