القصبي: يجب استمرار تطوير الأعمال والتنويع في الإعلام السعودي

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عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون اجتماعه السابع عشر، برئاسة وزير الإعلام المكلّف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ماجد القصبي، وبحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وأثنى القصبي في مستهل الاجتماع على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات مثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية الهامة، بالإضافة إلى كم الأعمال المؤثرة والتي لاقت استحسان المشاهدين من خلال ما أكدته الاستطلاعات وأعداد المشاهدات لقناتي السعودية وSBS، خلال الفترة الماضية خاصةً في شهر رمضان المبارك.

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كما بارك القصبي لأعضاء المجلس انطلاق قناة ذكريات التي حصدت تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين في منازلهم من خلال عرض أعمال التليفزيون السعودي الخالدة.

وبعد ذلك استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وجرى تقديم التوصيات الخاصة بها.

وأكد القصبي في ختام الاجتماع على أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنويع في ما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه السعودية من جهود محلية وإقليمية على مختلف الأصعدة.

