جديد التطبيقات: Edge Block لمنع اللمسات العرضية على حافة شاشة أندرويدك

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هذه الأيام تتنوّع أحجام وأشكال وكذلك أنواع شاشات الهواتف الذكية، فمنها ما هو قادم بحواف منحنية أو حواف رفيعة أو حتى حواف لامتناهية، وطبعًا منها ما هو عادي، هنا سوف نستهدف الشاشة المذكورة أولًا، حيث يعاني المستخدم من مشكلة اللمسات العرضية على حافة الشاشة، فإذا كنت أحدهم فعليك بتجربة تطبيق Edge Block الجديد على متجر جوجل بلاي.

حيث أن هذا التطبيق قادر على حمايتك ومنعك من هذه اللمسات العرضية عبر حماية المنطقة القابلة للمس من خلال جعلها مرئية أو عبر اختيار اي لون تريده، فضلًا عن دعمه لضبط اللون والعتامة وعرض المنطقة المحظورة وحتى تحديد الحواف التي يجب حظرها، على أن يتم تعيين الحواف التي يتم حظرها بشكل منفصل للأوضاع الرأسية والأفقية ووضع ملء الشاشة.

من ناحيته، هناك طرق عديدة للتحكم في EdgeBlock، منها عبر تعطيل التطبيق من خلال النقر على الإشعار، أو من خلال لوحة الإعدادات السريعة، أو الاستعانة بأحد تطبيقات الأتمتة مثل Tasker.

أخيرًا، تطبيق EdgeBlock متوفّر للتحميل مجّانًا، ولا يجمع أيًا من بياناتك، وهناك خيار الشراء مقابل أن يبدأ التطبيق تلقائيًا عند إعادة أو تشغيل الهاتف، أما النسخة المجانية فهي تعمل بكامل طاقتها.

تحميل تطبيق EdgeBlock على أندرويد.

