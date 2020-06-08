قُتل غدرًا على يد طباخه ” تفاصيل وفاة الشيخ مسفر بن ناصر “

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كشف مدونون ينتمون لقبيلة الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني، الذي لقي حتفه أمس الأحد، تفاصيلا جديدة حول وفاته.

وقال حامد بن حمري -رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية- إن سبب الواقعة هو السرقة، إذ قُتل غدرا في منزله بمحافظة الحرجة، بعدما تسلم من أحد البنوك مبلغاً مالياً يبدو أنه كبير.

وأشار إلى أنه قتل على يد طباخه اليمني بمساعدة آخر له لسرقة ذلك المبلغ.

ولم يصدر بيان رسمي من شرطة منطقة عسير حول تفاصيل الجريمة حتى الآن.

