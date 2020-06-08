بالفيديو.. مواطن يقتحم النيران وينقذ جيرانه من الموت حرقًا بالأفلاج

قادت شهامة المواطن جزا الدوسري، إلى تخطي النيران المشتعلة في منزل جاره بمنطقة الأحمر في الأفلاج.

وقال جزا الدوسري لـ«عاجل»: كنت نائمًا عند الساعة العاشرة صباحًا، عندما أيقظتني شقيقتي وهي تصرخ وتطلب النجدة لجيراننا بعد اندلاع النيران في منزلهم وانتشار دخان كثيف.

وأضاف: قمت مسرعًا وكنت أطرق الباب بقوه إلا أنهم كانوا نائمين ولم يسمعني أحد، وقمت مسرعًا بسيارتي بدفع الباب بقوة إلى أن فتحته، والحمد لله استيقظ أهل المنزل، حيث يقطن به رجل وزوجته وأطفاله.

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وتابع المواطن قائلًا، إن النيران اشتعلت بعدها بالمزارع كلها واستمرت إلى الساعة ١٢ ليلًا.

وأكد أنه بعد خروج جاره وأهله سالمين، قام الدوسري بالاتصال بالدفاع المدني، الذي حضر للموقع على الفور.

وعن عدم خوفه من دخول النيران، قال: إن الأعمار بيد الله وفي هذه الأوقات الشخص ينسى كل شيء لإنقاذ الأرواح.

يشار إلى أن جزا والد لطفلين ولا يعمل.