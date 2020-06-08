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ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارًا بترقية المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة سالم السواط، إلى المرتبة الحادية عشرة.

صحيفة "الخليج 365" تهنئ "السواط" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 11 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارًا بترقية المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة سالم السواط، إلى المرتبة الحادية عشرة.

صحيفة "الخليج 365" تهنئ "السواط" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 11 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441

01:06 AM

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارًا بترقية المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة سالم السواط، إلى المرتبة الحادية عشرة.

صحيفة "الخليج 365" تهنئ "السواط" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 11 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

، ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 ،
المصدر : الخليج 365

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