، هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر ،

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علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بشكل طريف على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، وهو بقميص نادي النصر.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".
ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف: "وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08
علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بشكل طريف على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، وهو بقميص نادي النصر.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".
ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف: "وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:48 AM
ردًّا على آل الشيخ بعد نشر الصورة
علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بشكل طريف على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، وهو بقميص نادي النصر.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".
ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف: "وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".
، هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر ،
المصدر : الخليج 365
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