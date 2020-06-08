، ربط مسن هندي بسرير المستشفى حتى يدفع تكاليف العلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - صورته أثارت السخط والغضب بالهند

في لقطة لا إنسانية أثارت السخط والغضب بالهند، ربط مستشفى خاص مسناً، 80 عاماً، بالحبال في سرير المستشفى، رافضين خروجه؛ لأن أسرته لم تستطع دفع تكاليف علاجه.

وحسب وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن أي"، حدثت الواقعة يوم الجمعة الماضي، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة شاجبور، في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

ونقلت صحيفة "إنديان اكسبريس" عن شيلا دانجي، ابنة المسن المريض لاكشمينار إيان دانجي، أن طاقم العمل بالمستشفى، قيدوا والدها من يديه وساقيه في سرير المستشفى، بسبب عدم قيامهم بدفع تكاليف علاجه التي تبلغ 11.270 روبية (150 دولاراً).

وذكرت "شيلا" أن والدها كان يشكو من آلام حادة في معدته، حيث أخذوه إلى المستشفى الحكومي في مدينة شاجابور، لكن الأطباء طلبوا من الأسرة أن يأخذوه، إما إلى مدينة إندور أو أوجاين للعلاج.

وتضيف "شيلا": "لأنه لم يكن لدينا ما يكفي من المال لتحمل تكاليف السفر، ثم العلاج باهظ الثمن، فقد قررنا إدخاله مستشفى خاص في شاجابور، وبالفعل تم قبول والدي في المستشفى يوم الاثنين الماضي، وقمنا بإيداع 6000 روبية نقداً في خزينة المستشفى، وبعد يومين قمنا بإيداع 5000 روبية أخرى، حتى نفدت الأموال التي كانت معنا، لذلك طلبنا من الأطباء إخراج والدي من المستشفى".

وقالت الابنة: "لكن بدلاً من السماح لوالدي بالخروج يوم الجمعة، ربطه الموظفون في المستشفى بالسرير، وأخبرني الأطباء أنهم لن يسمحوا له بالخروج؛ لأن علينا دفع 11.270 روبية باقي تكاليف علاجه، وبعدما ربطوه، رفضوا أن يعطوه حتى الماء عندما طلب ذلك".

ويوم السبت الماضي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، بصور المسن الثمانيني وهو مربوط في سرير المستشفى، ما أثار حالة من السخط والغضب الشديدين.

من جهته، نفى الدكتور فارون باجاج، مدير المستشفى الخاص، مزاعم الابنة، قائلاً: "إن المريض المسن كان يعاني من انسداد معوي، وتم علاجه منه، كما كان يعاني من اختلال بكهرباء الجسم وتشنجات، ولهذا السبب ربطناه بالسرير لمنعه من إيذاء نفسه في حال حدوث تشنجات، وقد تنازل المستشفى عن الفواتير المتبقية، فلم يكن تقييده بالسرير مرتبطاً بمستحقات المستشفى".

ومساء السبت الماضي، غرد رئيس وزراء ولاية ماديا براديش شيفراج سينغ تشوهان، قائلاً: "علمنا مقدار القسوة التي لاقاها مواطن مسن في مستشفى بشاجابور، ولن يسلم الجناة من عقاب صارم".

وحسب وكالة "إيه إن أي"، قامت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، كما وجهت الإدارة الصحية بشاجابور كبير الأطباء للتحقيق في الحادث والإبلاغ عن النتائج.

