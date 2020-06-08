، الأردن: حصيلة إصابات "كورونا" ترتفع إلى 808 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 13 حالة جديدة

سجّل الأردن اليوم الأحد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الحالات توزعت على 7 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، منهم أردني، و6 أجانب، و5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة جارٍ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 21 حالة مصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 579 حالة.