، "كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72 ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الإصابات بلغت 234.998

سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.