، "كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.
"كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-07
سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:10 PM
حصيلة الإصابات بلغت 234.998
سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.
، "كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.