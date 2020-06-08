خبير يوضح لـ«عاجل» شروط استحقاق مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

يترقب المعلمون والمعلمات موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي من المقرر دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 10/11/ 1441 كما أشارت لذلك وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي.

وأوضح الخبير التعليمي عوض الشمراني، أن اللائحة التعليمية الجديدة ستخضع لنظام إدارة الأداء الوظيفي الجديد في بعض بنودها، وسيكون شرطًا أساسيًا للترقية بين الرتب المهنية، وكذلك للانتقال من مستوى إلى مستوى آخر بالإضافة لكونه أحد متطلبات التكليف بمهام الإشراف التربوي والقيادة المدرسية.

وأشار الخبير التعليمي، أن الفقرة (و) من المادة (٣٢) من اللائحة التعليمية الجديدة نصت على (إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية)، وبالتالي سيكون الحصول على المزايا الواردة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة مرتبط بتقييم المعلم وفق إدارة الأداء الجديد وليس وفق تقييم الأداء الوظيفي المعمول به حاليا.

وبين الشمراني، أن نظام إدارة الأداء الجديد يرتكز على الأهداف والجدارات (السلوكيات) وفق عدة نماذج تم اعتمادها سابقًا من قبل وزارة الخدمة المدنية يأتي في مقدمتها نموذج ميثاق الأداء والذي يعد وثيقة بين المعلم والقائد لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال دورة الأداء السنوية أو النصف سنوية.

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وأضاف أن نظام إدارة الأداء يخضع لمنحنى التوزيع الطبيعي أو ما يسمى بمنحنى الجرس والذي يتم من خلاله توزيع الموظفين حسب نطاق النسبة المئوية المحددة لكل وصف من الأوصاف التقديرية.

واستذكر الشمراني، حديثا سابقا له نشرته «عاجل» والذي فصل فيه عن لنظام إدارة الأداء الجديد في والمنشور كتابه (أنظمة الموارد البشرية الجديدة) حيث أوضح المقصود بهذا النظام والنماذج المعتمدة لتطبيقه وكذلك توزيع الموظفين حسب النسب المئوية وأهم الجوانب المترتبة على تطبيقه.

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