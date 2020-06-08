تعرف على خدمة «المواعيد الإلكترونية» التي أطلقتها العدل عبر بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل، أمس السبت، خدمة «المواعيد الإلكترونية» لعموم المستفيدين الراغبين الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية؛ حيث سيتاح تقديم المواعيد غداً الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية (من هنا).

وأكدت وزارة العدل، على أنه لن يسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي ( جميع المحاكم وكتابات العدل والفروع وغيرها ) ما لم يحمل المستفيد موعداً بتاريخ الحضور في نفس اليوم والوقت المحدد والتي يتم حجزها عبر خدمة «المواعيد الإلكترونية» من خلال بوابة ناجز، موضحةً أن العمل في المرافق العدلية سيكون من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 6:30 مساءً.

آلية استخدام خدمة المواعيد الإلكترونية

وكشفت وزارة العدل، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن كيفية طريقة حجز موعد عبر خدمة المواعيد الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي لبوابة ناجز.

وحددت وزارة العدل، الخطوات التي يجب أتباعها للحصول علي موعد عبر خدمة «المواعيد الإلكترونية» من خلال بوابة ناجز للذهاب إلي أي مرفق من مرافق العدل، موضحة أن هذه الخطوات تتمثل في :

1- يقوم المواطن المتقدم لحجز الموعد بالدخول علي بوابة ناجز الإلكترونية (من هنا)

2- قم بالضغط على اختيار خدمة «المواعيد الإلكترونية»

3- قم باختيار وتحديد الميعاد المتاح لحجز الموعد إلكترونيًا

4- قم بتعبئة بيانات الموعد للاستفادة من خدمة حجز «المواعيد الإلكترونية»

5- عليك تحديد نوع الخدمة المطلوب الموعد من أجلها

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6- احصل على الموعد المحدد وتذكرته الإلكترونية (باركود)

7- توجه للمرفق العدلي في موعدك المحدد مرتديًا الكمامة

8- اظهر تذكرتك الإلكترونية (باركود) من خلال جوالك لموظف الأمن

9- احصل على الخدمة المطلوبة ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية

العدل توفر مئات الخدمات عبر ناجز والمواعيد الإلكترونية

وأوضحت وزارة العدل، أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء والمحاكم أو فيما يخص التوثيق وخدمات كتابات العدل عبر بوابة ناجز ، مشددةً على ضرورة التقيّد بالاشتراطات الصحيّة عند الحصول على موعد وزيارة المرفق العدلي بلبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف واتباع التعليمات والإرشادات في المرفق العدلي.

كما أشارت وزارة العدل، إلى أن خدمة «المواعيد الإلكترونية» تضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الاشتراطات والإجراءات الاحترازيّة ، وتنظيم عملية الحضور للمقرات العدلية ، بحيث يتاح للمستفيدين طلب موعد إلكتروني للدخول إلى أي مرفق عدلي (محاكم، كتابات عدل، فروع الوزارة) في حال عدم توفّر الخدمة إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.Sa، أو من خلال مركز التواصل الموحد 1950.

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