سدير للأدوية: عقار «فافيبيرافير» وصل.. ويخضع للتجربة السريرية للتأكد من فاعليته

أعلنت شركة «سدير فارما» للأدوية، عن استيرادها لعقار «فافيبيرافير »(Favipiravir)، الصيني المستخدم في علاج بعض حالات كورونا، مشيرة إلى أنه لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة للتأكد من فعاليته في علاج المرضى.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد جاء نصه كالتالي: «متابعة لما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير شركة سدير فارما لعقار فافيبيرافير (favipiravir) لعلاج بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت شركة سدير فارما وبدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالتواصل مع شركة تشجيانج هيسون الدوائية، المرخصة من شركة فيوجي فيلم، التي تمتلك حق تسويق عقار فافيبيرافير».

وأضافت: «قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية، بالتواصل مع الجهات المختصة بهذا الخصوص، ونظرًا لثقل المملكة ولعمق العلاقات التي تربط البلدين، فقد تم إنجاز الأمر، وعليه قامت شركة فارما باستيراد الدواء للمملكة وتعبئته في مصنعها في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستخدامه داخل المملكة».

وتابعت: «نود التنويه أن الدواء فافيبيرافير لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة للتأكد من فعاليته في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ولم يحصل حتى إعداد هذا البيان، على موافقة الجهات الرسمية في المملكة لعلاج المرضى».

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